Nuovo magazzino farmaceutico L’ospedale va in affitto a Poggibonsi

Ad un anno dal primo avviso pubblico e con tre bandi di ricerca, l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese annuncia di aver trovato a Poggibonsi l’immobile da adibire a magazzino farmaceutico. Un edificio provvisorio e necessario sulla strada dei lavori di ristrutturazione del policlinico: nel maxi intervento, infatti, è prevista la demolizione dell’edificio attualmente esistente, posto di fianco al lotto DEA, dove dovrà essere invece realizzato il lotto ’volano’, quel modulo strategico dove saranno spostati termporaneamente i vari lotti sottoposti ai lavori. E il futuro magazzino sarà realizzato invece ex novo a fianco del lotto 3. Era il 22 marzo 2022 quando l’Azienda ospedaliera pubblicava il primo avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di un immobile da assumere in locazione passiva, da adibire appunto a magazzino farmaceutico. Dopodiché, di fronte all’esito negativo della ricerca, il 15 settembre veniva riaperto il bando; il terzo tentativo è datato 14 novembre. Ad un anno di distanza dunque dal via del procedimento, l’Azienda ospedaliera annuncia l’individuazione finalmente dell’immobile: hanno risposto al bando pubblicato tre soggetti, e la commissione aggiudicatrice ha reso noto che l’offerta prima classificata è quella della Focus spa con l’immobile situato a Poggibonsi, in via Sardegna 8. "Il bando aveva l’obiettivo – spiega il professor Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese - di individuare un immobile da destinare a magazzino farmaceutico provvisorio, in attesa dell’edificazione del nuovo magazzino, che sorgerà nell’area sovrastante il centro direzionale, di fianco al lotto 3, prevista dal masterplan per la ristrutturazione dell’ospedale. L’aver individuato l’edificio per il magazzino farmaceutico provvisorio rappresenta uno step importante per iniziare i lavori dell’ospedale".

Il canone annuale di locazione passiva dell’immobile è pari a 263.463 euro, che sarà ridotto del 15% in fase di stipula del contratto, e prevede una durata di 3 anni rinnovabile per altri due. La ricerca dell’immobile, così come descritto nel bando - di almeno 2.700 metri quadrati –, era circoscritta al territorio della provincia di Siena, e la struttura doveva essere distante non più di 40 minuti di tempo di percorrenza con condizioni di viabilità ordinaria dal policlinico Santa Maria alle Scotte.

Paola Tomassoni