Nuovo locale, vincita fortunata

Inaugura i nuovi locali elargendo una vincita da 9.867 euro per un terno al Lotto, la tabaccheria Piero di Poggibonsi. Da poche settimane il titolare Fausto Guercini (nella foto con uno dei figli, Giacomo, mentre mostra la scheda vincente) si è trasferito in un’altra superficie, sempre in via della Libertà, di fianco alla precedente sede. Ora è arrivato il consistente premio a beneficio di uno scommettitore - un cliente conosciuto, come spiegano dal bancone - che ha speso appena dieci euro per veder moltiplicare quasi per mille il proprio capitale iniziale. Ha puntato la somma sulla ruota di Torino e d’un tratto sono comparsi i numeri fortunati: 2, 80, 90. All’incontenibile gioia del vincitore si è unita la soddisfazione dello staff della rivendita, Fausto Guercini, i figli Giacomo e Lorenzo, gli altri addetti di una ricevitoria che dal 2011 è un riferimento per il quartiere.

Paolo Bartalini