Nuovo incidente, odissea ’Palio’. Terza volta a Monteriggioni. Cinque feriti, disagi e veleni

di Laura Valdesi

SIENA

"La strada dei lavori infiniti, ancora un incidente". Fiaccati dai disagi gli automobilisti che ogni giorno, per lavoro o per raggiungere l’università, utilizzano la famigerata Autopalio. Diventata un cantiere. Oltre sessanta chilometri che uniscono il capoluogo regionale a Siena, assetati di manutenzione. Dove, vedi ieri all’11+300, spesso si verificano incidenti e tamponamenti in coincidenza di opere in corso e restringimenti di carreggiata. In questa striscia di asfalto, prima dei alavori nel tratto di Monteriggioni, se ne sono già verificati tre da agosto ad oggi. Anche se non nello stesso identico punto e magari la dinamica alla fine risulterà diversa, le forze dell’ordine, in primis la Stradale, invitano a prestare massima attenzione quando si è al volante. Intanto sono già state svolte verifiche sulla correttezza della segnaletica sistemata da cui non sarebbero emersi rilievi. Scorrendo la cronaca de La Nazione emerge che il 6 settembre scorso al chilometro 10+800 c’era stato un maxi-incidente, sempre in direzione Siena, dove inizia il restringimento. Tre auto coinvolte. E pochi giorni dopo, il 9 settembre, un 51enne era rimasto ferito in un incidente nel tratto tra Badesse e Siena.

Erano le 7,25 quando c’è stato ieri un tamponamento al chilometro 11+300 della ’Palio’, in direzione Siena. E’ accaduto, secondo la prima ricostruzione ma l’ultima parola spetta alla Stradale, non nel tratto già di cantiere. Comunque dopo i segnali che indicano appunto il vicino restringimento di carreggiata. Ad essere urtata dalla Fiat Panda dove viaggiavano 4 giovanissimi poggibonsesi di 19-20 anni – sembra che fossero diretti a Siena per il primo giorno di Università – è stata la Golf condotta da un 50enne colligiano. L’utilitaria con i giovanissimi dopo si è ribaltata su un fianco strisciando sull’asfalto per alcuni metri. Un attimo ed il traffico, a quell’ora intensissimo, si è congelato trasformando la corsia sud in un cordone di macchine fra la rabbia e la disperazione di chi si è trovato imbottigliato. La Stradale ha preso in mano la situazione, chiudendo la Siena-Firenze con uscita obbligatoria a Colle Sud e rientro a Monteriggioni, hanno collaborato anche i carabinieri. Sul posto Anas e vigili del fuoco, le ambulanze di Pubblica assistenza di Colle, Castellina Scalo e Poggibonsi, la Misericordia di Colle. Cinque in tutto i feriti: se l’è cavata con 7 giorni di prognosi il colligiano tamponato. Fra i quattro giovani un 19enne ha avuto la peggio venendo portato alle Scotte in codice 2. Nessuna conseguenza grave anche se è probabile che un paio vengano trattenuti al policlinico. Quanto alla dinamica, il conducente sarà ascoltato appena si riprenderà. Alle 9.30 la carreggiata è stata riaperta. Ma sui social per l’intera giornata è stata una pioggia di polemiche per un’arteria non più funzionale alle esigenze. C’è chi invita a scrivere alla Regione affinché prema per un’accelerazione degli interventi.