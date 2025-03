Nuovo ecosito in città. In via del Poggio lo spazio per la raccolta dei rifiuti

È situato in via del Poggio, nel cuore di Siena, a due passi sia da piazza del Campo sia dal Duomo. Quindi facilmente raggiungibile, per chi vive in centro. È il secondo ecosito che vede la luce sulle lastre, dopo quello inaugurato in via Fontebranda tre anni or sono. Attivo già da ieri, è un servizio che va ad affiancare la raccolta porta a porta (che mantiene invariata la sua articolazione) e ulteriore passo che Comune e Sei Toscana hanno compiuto per fare di Siena una città sempre più decorosa e sostenibile.

Un investimento, da parte dell’amministrazione, di circa 100mila euro, che ha visto anche la riqualificazione di un locale di proprietà comunale, in disuso ormai da anni. "L’ecosito consente il conferimento delle quattro frazioni raccolte con il porta a porta, ovvero organico, multimateriale, carta e indifferenziato, e di rifiuti speciali come pile, farmaci, olio alimentare e Raee – ha spiegato l’assessore all’ambiente e al decoro urbano, Barbara Magi –. Offre quindi un supporto fondamentale ai cittadini che hanno difficoltà a smaltire i rifiuti nei giorni e negli orari consentiti: di solito è il fine settimana il momento in cui si riscontrano maggiori disagi. Rispetto a quello collocato in Fontebranda, questo nuovo ecosito è più piccolo: monitoreremo l’afflusso e, nel caso sia necessario, verranno effettuati degli svuotamenti più frequenti".

Niente più ‘alibi’, quindi, per i cittadini ‘indisciplinati’. "Adesso di ecositi ce ne sono due – le parole dell’assessore –: non possono essere una soluzione definitiva per chi vive in determinate vie della città, ma un aiuto sicuramente sì. Stiamo parlando quindi di una grande opportunità per avere una Siena sempre più ordinata e sempre più pulita".

"Per quanto riguarda le strutture ricettive – ha aggiunto l’assessore Magi – i proprietari dovranno fare come i comuni cittadini: dotarsi della tessera Sei e lasciarla a disposizione degli utenti, come già succede in altri luoghi turistici".

I possessori della Sei Card, residenti esclusivamente nel centro storico, potranno recarsi all’ecosito di via del Poggio tutti i giorni dalle 7,30 alle 22; il locale, dotato di videosorveglianza, impianto di rivelazione incendi e sistema di aspirazione insonorizzato, sarà sottoposto a pulizia quotidiana per garantire igiene e decoro. Gli operatori di Sei Toscana provvederanno poi allo svuotamento giornaliero dei contenitori.

"Prosegue passo passo la collaborazione con il Comune – le parole del direttore generale di Sei Toscana, Gianluca Paglia –. Il percorso, che ci ha permesso di superare il 60 per cento di raccolta differenziata nell’ultimo anno, in un trend di crescita che certifica l’efficacia dei sistemi di raccolta introdotti, proseguirà anche in questo 2025: possiamo sviluppare elementi che sono di vera flessibilità rispetto all’utilizzo dei servizi".

"I cittadini che hanno particolari necessità – aggiunge Paglia – possono utilizzare gli ecositi, peraltro molto belli: sono un fiore all’occhiello per la città dal punto di vista del decoro, uno spazio adeguato per i rifiuti urbani, ma anche un luogo di educazione alla sostenibilità ambientale e all’incentivazione della differenziata e delle ‘best practices’".

I dati sull’utilizzo dell’ecosito Fontebranda parlano di oltre 6000 accessi nell’ultimo anno, in particolare il lunedì, il venerdì e il sabato, con una media di circa 17 utilizzi al giorno e 129 utenze.