Nuovo cinema Fortezza Spettacoli all’anfiteatro

Ritorna il Cinema in Fortezza. Una stagione di film a cielo aperto, che ogni anno aggiunge un appuntamento in più all’estate senese. La programmazione è curata sempre dalla Cooperativa Nuova Immagine, che gestisce anche il cinema Pendola e conferma il proprio orientamento rivolto al cinema d’autore, senza rinunciare a qualche incursione nel mondo delle mega produzioni made in Usa. Per tutta l’estate, quindi per l’intera programmazione del Cinema in Fortezza, che arriverà fino alla fine di agosto, sarà possibile usufruire della campagna ‘Cinema Revolution’, che garantisce uno sconto sul biglietto per andare a vedere film italiani o europei, pagando soltanto 3.50 euro. Per gli altri film, il cui appeal si rivolge in alcuni casi soprattutto al pubblico giovane, come ‘La sirenetta’ (12 luglio) o ‘Super Mario Bros’ (19 luglio), l’ingresso sarà invece a prezzo pieno, ovvero 6 euro. C’è però la possibilità di sottoscrivere un mini abbonamento per cinque spettacoli a 25 euro.

Stasera il film in programma è ‘Mon Crime: la colpevole sono io’, una produzione francese con la regia di François Ozon. Domani ’Stranizza d’amuri’ di Giuseppe Fiorello, martedì ‘Decision to leave’ di Park Chan-wook e mercoledì ‘The Whale’ di Darren Aronofsky. Sul sito del cinema Pendola è possibile vedere l’intera programmazione. "Speriamo in una buona stagione estiva – è il commento di Auro Pasqualini, della Cooperativa Nuova Immagine – perché anche quest’anno quella invernale non ha registrato una vera ripresa. Più o meno le cose sono andate come l’anno scorso, decisamente al di sotto rispetto al periodo pre-covid".

Certo i motivi sono tanti e non riguardano soltanto il pubblico locale. Da una parte ci sono le piattaforme televisive, sulle quali è già disponibile da tempo buona parte dei film che vengono proposti, con un abbonamento mensile che costa più o meno quanto un solo biglietto, dall’altra la scelta di mantenere in città un’offerta legata esclusivamente alle piccole sale, che probabilmente non è condivisa da tutto il pubblico. Ma per il Cinema in Fortezza in genere il discorso cambia, perché a comporre la serata non è solo il film, che magari resta il piatto forte del menu ma contornato da tutto il resto, dal fascino estivo della serata all’aperto al bar proprio lì sopra, sul Bastione San Domenico, ideale per fermarsi a bere qualcosa prima o dopo il film.

Riccardo Bruni