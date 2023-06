Nuovo Centro impiego Sportello a Montalcino

Da ieri Montalcino ha uno sportello decentrato di Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego. A inaugurare il nuovo punto di accesso alla rete dei servizi pubblici per l’impiego l’assessora regionale alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini e il sindaco Silvio Franceschelli. Erano presenti, tra gli altri, anche la consigliera regionale Anna Paris, membri della giunta del comune di Montalcino e del presidente del Municipio di San Giovanni d’Asso. Lo sportello ha sede presso il municipio in piazza Cavour 13 e sarà aperto ogni mercoledì dalle 9 alle 13.

Dopo quelli di Sovicille e Gaiole in Chianti, il servizio di Montalcino è il terzo sportello decentrato attivato in provincia di Siena nell’ambito del piano della Regione Toscana per il rafforzamento della rete dei servizi per l’impiego, realizzato anche grazie a Gol (Garanzia occupabilità lavoratori), il programma di riforma delle politiche attive del lavoro previsto dal Pnrr.

E’ a disposizione dei cittadini residenti nelle zone di Montalcino e della Val d’Orcia, e imprese, offrendo prima accoglienza e prima informazione orientativa, inserimento nei percorsi di orientamento individualizzato, prima iscrizione alle liste speciali per persone in condizioni di fragilità ex lege 6899, servizi di accoglienza e prima informazione alle imprese. Attualmente nella provincia di Siena sono presenti cinque Centri per l’impiego nelle sedi di Siena, Poggibonsi, Montepulciano, Sinalunga e Abbadia San Salvatore. La scelta della collocazione di questo sportello è il risultato dell’analisi effettuata sul numero complessivo degli abitanti e sulle caratteristiche geografiche del territorio. Montalcino dista dal Centro per l’Impiego di Siena circa 45 km. Le caratteristiche del territorio comportano lunghi tempi di percorrenza e soprattutto nei mesi invernali possono generare difficoltà di movimento.