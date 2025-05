Nuovo by-pass sulla Statale 68. Domani il progetto al ministero. Sarà la svolta per i collegamenti

Domani a Roma, nella sede del ministero delle Infrastrutture, Anas presenterà ufficialmente il progetto tanto atteso per il nuovo by-pass definitivo della Ss 68, un’opera che segna una vera svolta per la viabilità tra Colle e Volterra. L’investimento previsto è di circa 10 milioni di euro, destinati sia alla messa in sicurezza della frana di Mazzolla, sia al miglioramento del tratto di San Francesco. Non è un segreto che da anni la viabilità tra Colle e Volterra sia compromessa dalle frane e dalle limitazioni imposte per garantire la sicurezza. Una situazione che ha messo in difficoltà soprattutto i pendolari. Marco Speranza, vicesindaco di Colle, ha commentato: "Questa è una notizia che aspettavamo da tempo. Non parliamo solo di un miglioramento della sicurezza, ma anche di un passo decisivo per ridare stabilità all’economia locale. Ora l’obiettivo è partire con il cantiere già a fine estate, ma i tempi dipenderanno dalle successive gare. Siamo ottimisti, ma dobbiamo essere pazienti e preparati a lavorare affinché tutto proceda senza intoppi".

Con un by-pass moderno e ben progettato, Colle e Volterra potranno finalmente guardare avanti, con la certezza che le sfide legate alla viabilità siano state affrontate con determinazione e competenza. Non si tratta, però, di un punto di arrivo perché tutta la strada ha bisogno di opere straordinarie a partire dalle lavorazioni nella zona che collega Castel San Gimignano a Campiglia. Se tutto va secondo i piani, i lavori per la realizzazione del nuovo by-pass potrebbero partire già a fine estate. Tuttavia, come ha sottolineato Speranza, i tempi dipenderanno dalla conclusione della progettazione e dall’esito delle procedure di gara. A dettare le tempistiche e ttutto l’iter sono chiaramente Anas e il ministero delle Infrastrutture. "Il nuovo by-pass della Ss 68 – interviene anche il sindaco di Colle Piero Pii – rappresenta un passo importante per la nostra comunità, un’opera che migliorerà la viabilità, garantirà la sicurezza e potrà dare nuovamente stabilità all’economia locale. È il risultato di impegno e di attesa. Finalmente sembra che la soluzione sia alla porta. Non resta che sperare che tutto proceda senza ostacoli, per dare una nuova vita alla viabilità tra Colle e Volterra".

Lodovico Andreucci