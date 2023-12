Nuovo asfalto, cantieri in via Diaz: "Lavori urgenti, possibili disagi"

Lavori urgenti per asfaltare un tratto di via Diaz. La strada, strategica dal punto di vista del traffico cittadino, resterà chiusa domani dalle 9 alle 16,30 con inevitabili disagi per la popolazione. "Volevo eseguire l’intervento lo scorso giugno – spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Massimo Bianchini –, ma non c’erano i fondi. Alla fine sono riuscito a trovarli nelle pieghe del bilancio che si chiude a fine anno, quindi o si asfaltava ora o tutto sarebbe stato rinviato in primavera. Viste le condizioni terribili della carreggiata, ho deciso di agire subito".

Bianchini continua: "Era impossibile aprire il cantiere di domenica o durante le festività natalizie per indisponibilità della ditta incaricata, che chiude per ferie. L’alternativa era fare i lavori di notte, ma l’asfalto non prende, inoltre vicino ci sono le case. L’altra possibilità era eseguirli giovedì 7 dicembre, ma trattandosi di giornata pre-festiva, ho preferito rinviare tutto al lunedì". L’amministrazione comunale ha provveduto a informare tempestivamente non solo il Tribunale, ma anche le scuole della zona: Sclavo, Bandini, Liceo Galilei, Pascoli e asilo Monumento. "L’idea è chiudere il cantiere alle 16, in modo da garantire l’uscita da scuola delle 16,30 senza disagi – conclude Bianchini – disagi che invece resteranno per chi esce alle 12,30. Ci scusiamo in anticipo con la cittadinanza ma, lo ripeto, sono lavori urgenti. In zona, oltre alla cartellonistica, saranno comunque presenti gli agenti della Municipale". Verrà istituito il divieto di transito tra viale Vittorio Venetoviale Luigi Cadorna e viale Nazario Sauro, mentre sarà consentito ai veicoli dei residenti o diretti ad autorimesse autorizzate nella via, a valle del cantiere, il transito a doppio senso con ingresso e uscita dall’intersezione con viale Nazario Sauro. In vigore domani anche il divieto di sosta tra le intersezioni con viale Vittorio Venetoviale Luigi Cadorna e il civico 3. All’intersezione con viale Nazario Sauro per i veicoli provenienti da via Biagio di Montluc, obbligo di svolta a destra. In viale Nazario Sauro, all’intersezione con via Diaz, per i veicoli in transito in senso ascendente obbligo di svolta a sinistra verso via Biagio di Montluc. In viale Luigi Cadorna senso unico di marcia discendente con direzione da viale Rinaldo Franci verso viale Vittorio Veneto; all’intersezione con viale Vittorio Veneto obbligo di svolta a sinistra. In viale Vittorio Veneto tra l’uscita dell’area di sosta ex Campino di San Prospero e l’intersezione con viale Armando Diaz senso unico di marcia da viale DiazCadorna verso viale Monte Santo; all’uscita dall’ex Campino di San Prospero obbligo di svolta a sinistra verso via Monte Santo; all’intersezione con via Monte Santo strada senza sfondo in direzione verso viale DiazCadorna. Consentito l’accesso all’area di sosta ex Campino di San Prospero.