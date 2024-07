Nuovi servizi sanitari. Punto di Bezzini e D’Urso

L’assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana Simone Bezzini ha fatto ieri il punto sullo stato della sanità territoriale a Chiusi e a Chianciano Terme, accompagnato dal direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est Antonio D’Urso e dal direttore della Zona distretto/Società della Salute Amiata Senese Val d’Orcia - Valdichiana Senese Marco Picciolini. Nella sede del consiglio comunale di Chiusi, spiega una nota dell’Asl, l’assessore ha incontrato il sindaco Gianluca Sonnini per parlare delle difficoltà e delle prospettive future dei servizi sanitari locali. Grazie al finanziamento Pnrr di circa 1,5 milioni di euro, è in corso la trasformazione della Casa della Salute di Chiusi in Casa della Comunità. Per questo, si è reso necessario il trasferimento delle attività presenti in altri immobili. Grazie anche all’intervento dell’amministrazione comunale, dal 2 novembre 2023 sono state trasferite in un immobile a Chiusi Scalo alcuni servizi. Sono in corso di definizione le procedure per il trasferimento in una sede a Chiusi città, individuata nella ex filiale della Banca Mps, degli ambulatori dei medici di medicina generale, l’anagrafe sanitaria e il servizio sociale. Resteranno in via Pietriccia, 10 a Chiusi città la riabilitazione funzionale ambulatoriale, il Centro di Socializzazione "Arcobaleno", il Centro Diurno e l’Rsa "W. Trippi". A Chianciano Terme è avvenuto l’incontro con la sindaca Grazia Torelli. Nella cittadina termale i servizi sanitari attualmente sono ubicati nella sede del vecchio ospedale. Durante la riunione, sono state valutate le possibili prospettive per il nuovo Distretto sanitario, Casa della Salute e attuali servizi. "Siamo in una fase di grandi cambiamenti, per questo dobbiamo essere tutti allineati per essere in grado di cogliere le opportunità e di risolvere le problematiche", ha sottolineato il direttore generale Asl Tse D’Urso.