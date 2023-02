Nuovi marciapiedi e platani al posto dei pini Via ai lavori in viale Bracci, occhio ai divieti

Via ai lavori in viale Bracci. Da domani scattano i divieti di sosta in vista della riqualificazione dei marciapiedi e del verde pubblico. Il cantiere da 450mila euro prevede la sostituzione di 33 piante di pino su viale Bracci e su via Verdi. Verranno impiantati platani, piante capaci di ridurre l’inquinamento. Gli interventi stradali consistono invece nel rifacimento del marciapiede a sinistra a salire e la riasfaltatura della striscia di strada danneggiata dalle radici degli alberi. "È una importante riqualificazione – afferma l’assessore Silvia Buzzichelli – e si tratta di un progetto molto ampio sul quale abbiamo lavorato a lungo per dare un aspetto speculare alla zona e soprattutto garantire sicurezza ai cittadini. Prevediamo anche il rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale. I pini rappresentano piante inadatte a un tessuto urbano, non solo per i danni che provocano alle strade e ai marciapiedi, costringendo le amministrazioni a continui interventi di manutenzione, ma anche per la tutela dell’incolumità. A patrimonio si contano 780 Pinus pinea, quindi abbiamo una criticità importante".