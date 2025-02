Nuovi laboratori del Santa Chiara. Il ministro Bernini all’Università

Oggi all’Università torna il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini: l’occasione è l’inaugurazione dei nuovi laboratori del Santa Chiara Lab che sono collocati al Polo Scientifico di San Miniato.

La giornata sarà suddivisa in due momenti. Alle 11 la presentazione dei nuovi laboratori nell’auditorium del Santa Chiara Lab: dopo il saluto del rettore Roberto Di Pietra, interverranno il presidente di Agritech, Matteo Lorito, la prorettrice vicaria e delegata al Pnrr, Donata Medaglini. Dopodiché il professor Angelo Riccaboni presenterà il Santa Chiara Lab e il percorso FUSTO (FUori Suolo alla Tavola e Oltre), per poi lasciare la parola alla dottoressa Mania Spalding, imprenditrice dell’azienda agricola Torre alle Tolfe, e al presidente della Regione, Eugenio Giani. A questo punto le conclusioni affidate al Ministro Anna Maria Bernini – l’incontro è moderato da Michela Berti, caposervizio de La Nazione di Siena –.

Quindi lo spostamento al polo scientifico di San Miniato per il taglio del nastro e la visita ai nuovi laboratori.

Le nuove attrezzature completano il piano di investimenti finanziato a Siena dai programmi di ricerca e innovazione ’Agritech’ e ’Metrofood’, promossi dal MUR con fondi Pnrr e sviluppato dal Santa Chiara Lab presso la propria struttura e in vari Dipartimenti dell’Ateneo. In questo modo, il percorso interdisciplinare di innovazione e trasferimento tecnologico relativo ai sistemi agroalimentari si amplia, comprendendo le fasi che vanno dalle colture fuori suolo alla trasformazione in cucina, così come le analisi di sostenibilità delle imprese e dei sistemi agroalimentari e la tracciabilità della qualità e della provenienza degli alimenti. I nuovi laboratori dell’Università di Siena permetteranno di mettere a disposizione di studenti, ricercatrici e ricercatori, come anche delle istituzioni, delle aziende e dei consumatori, strumenti, metodologie e competenze utili per produzioni agricole più sostenibili e redditizie.

Ad attendere la ministra Bernini ci saranno anche gli studenti di Cravos, che ha annunciato una veglia funebre di protesta "in memoria dell’Università pubblica", caduta sotto i colpi dei "tagli al Fondo di finanziamento ordinario e dell’investimeno sulle università telematiche".