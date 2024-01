Nuove tariffe d’uso per impianti sportivi

Approvato il listino delle nuove tariffe per l’uso degli impianti sportivi comunali. "È stato necessario operare un adeguamento a tariffe, che non subivano variazioni dal 2012 – è il commento dell’assessore Lorenzo Lorè –. L’aumento del costo della vita, ma anche dei materiali, ha portato ad alcuni rialzi. Alcuni costi più elevati risentono invece degli aumenti dei costi dell’acqua e dei combustibili, oltre che di alcuni lavori straordinari di manutenzione operati dall’amministrazione comunale". Il cambio delle tariffe riguarda il Camposcuola, il Velopattinodromo, i bocciodromi, gli impianti di S. Andrea, il campo di tiro con l’arco, le palestre Checcherini e Mattioli e le palestre scolastiche (in orari extrascolastici). Buone notizie per quel che riguarda i campi di calcio regolamentari, gratuiti nelle ore diurne, e quelli di dimensioni ridotte e per il calcio a 5, d’ora in poi sempre gratuiti. Così anche per la pista polivalente e le piste poliuso.