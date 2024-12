Nuove asfaltature. La mappa dei lavori dei prossimi giorni

Proseguono gli interventi per la messa in sicurezza delle strade del comune. I lavori di ripristino e asfaltatura interesseranno, nella prossima settimana, strada statale Cassia Sud, strada Massetana Romana e via Martiri di Scalvaia.

In via Martiri di Scalvaia le lavorazioni sono in programma domani dalle 8.30 alle 18. È previsto il divieto di transito nel tratto compreso tra le intersezioni con via Monticchiello e con via Bruno Bonci. Ai residenti, si annuncia, sono consentiti ingressi e uscite dalle proprie abitazioni solo previa autorizzazione e assistenza del direttore dei lavori o del direttore operativo del cantiere in atto. Contestualmente all’intervento su via Martiri di Scalvaia, in via Monticchiello, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Martiri di Scalvaia e via Mencatelli, sarà istituito il senso unico di marcia in senso opposto a quello normalmente consentito. Dalle 7 alle 18 di domani nelle aree interessate dai lavori sarà in vigore anche un divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i margini della carreggiata.

In strada Massetana Romana l’intervento si svolgerà dalle 9 alle 18 di giovedì 19, nel tratto compreso tra le intersezioni con la rotatoria denominata “Il Pavesino” e la rotatoria all’altezza del numero civico 54.

Per quanto riguarda la strada statale Cassia Sud, i lavori interesseranno il tratto compreso tra i numeri civici 131 e 135, con particolare interessamento dell’intersezione con strada di Renaccio, dalle 9 alle 18 di giovedì 19.

"Proseguiamo con la messa in sicurezza delle nostre strade – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bianchini – consapevoli che l’apertura dei cantieri potrà procurare alcuni disagi, ma le risorse reperite grazie al lavoro degli uffici andavano impiegate obbligatoriamente entro la fine dell’anno. Con questi lavori di riasfaltatura intendiamo rispondere concretamente alle molte segnalazioni e sollecitazioni ricevute dai cittadini".