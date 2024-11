Nuova organizzazione dei circoli Pd. Da undici a otto, entro il 30 novembre

Detto e fatto. Ha mantenuto la parola il commissario dell’Unione comunale Pd, Marco Sarracino, che ieri ha ufficializzato la nuova organizzazione dei circoli cittadini. Le sedi passano da undici a otto, con alcuni accorpamenti destinati a sollevare le polemiche, in quanto la riorganizzazione diventa operativa prima del 30 novembre, data del congresso. Si teme che tutto ciò possa avere conseguenze non solo sull’esito del voto, ma anche sull’affluenza degli iscritti ai seggi. Sarracino tira dritto: "Questo lavoro è frutto di una partecipazione collettiva importante, con proposte e suggerimenti arrivati dai nostri iscritti – afferma –. La riorganizzazione rappresenta un atto necessario al fine di rendere più semplice, ma anche più efficace, il radicamento del partito sul territorio". E ancora: "Con le fusioni tra circoli avremo dei punti di riferimento stabili, certi e soprattutto aperti. Il Pd – continua il commissario – ha l’ambizione di avere un’ossatura che consenta di conoscere, a differenza delle altre forze politiche, quello che accade nei quartieri. Le nostre sedi rappresentano un vero e proprio sportello per i cittadini che potranno relazionarsi con i gruppi dirigenti e con i consiglieri comunali, ma anche un luogo di accoglienza come abbiamo dimostrato in questi giorni". Infine il messaggio al futuro segretario: "Mi auguro che il prossimo gruppo dirigente possa aprire nuovi circoli e nuove sedi. Un lavoro non semplice in tempi difficili come quelli che viviamo, ma dobbiamo continuare a batterci per un partito che torni a guidare una delle città più importanti d’Italia". I circoli del Petriccio, Acquacalda e San Miniato si accorpano in un unico circolo con sede a Fontebecci; i circoli di Sant’Andrea e Colonna diventano unico circolo con sede a Sant’Andrea; i circoli di Palazzo Diavoli e la Lizza vengono uniti in via Avignone. Resta inalterata la situazione del circolo di Sant’Agostino, del circolo Valli e Le Logge nei Pispini, del circolo di Ravacciano, dei Due Ponti, di quello di Taverne e Isola d’Arbia.

C.B.