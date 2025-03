Nuova Cassia, lotto unico. Monteroni-Monsindoli, no all’intervento per stralci

La notizia buona, già annunciata nei giorni scorsi, è che sono partite le procedure di esproprio per realizzare il nuovo tracciato, quella cattiva è che il lavoro non potrà essere suddiviso a stralci ma dovrà essere realizzato in un lotto unico. Il vicesindaco Michele Capitani lo ha annunciato intervenendo in consiglio comunale, in risposta a un’interrogazione di Luca Micheli, consigliere Pd, sulla Monteroni-Monsindoli, il nuovo tratto della Cassia più il collegamento da Isola d’Arbia alla Due Mari.

Questo complica un po’ la faccenda, perché si sperava di poter partire subito almeno con una parte dei lavori: mancano ancora una sessantina dei centocinquanta milioni di euro necessari, anche se è vero che si confida nel rapido finanziamento, considerando che il progetto esecutivo è già pronto e che Anas ha appunto avviato i passaggi preliminari.

"L’opera – ha precisato Capitani – non può essere realizzata per stralci funzionali separati. Data la natura unitaria del collegamento tra il viadotto Monsindoli e lo svincolo di Monteroni d’Arbia nord, risulta necessario completare l’intervento nella sua interezza, senza suddividerlo in lotti più piccoli. Per questo è imprescindibile assicurare l’intera copertura finanziaria prima di dare avvio ai lavori. L’impegno prioritario dell’amministrazione, di concerto con il Governo, è rivolto a reperire, ora che siamo nella fase di validazione del progetto esecutivo, nel più breve tempo possibile, i rimanenti sessanta milioni di euro".

Per il consigliere Micheli, "l’invito è quello di pressare tutti gli organi preposti per ottenere finalmente un miglioramento non solo della viabilità, ma della vivibilità del quartiere di Isola d’Arbia e quindi snellire la zona sud della città: con un’arteria nuova si snellirebbe infatti il traffico in tutta questa parte, fino a porta Romana. La raccomandazione che faccio è quindi spingere il più possibile affinché questo progetto veda l’ avvio dei lavori".

