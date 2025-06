Nuoto, c’è il campionato italiano: "Attesi 2500 atleti a Chianciano"

Arriverà un importante evento sportivo questa estate a Chianciano Terme legato al nuoto. Ad agosto l’appuntamento sarà infatti con il Campionato Italiano di Categoria 2025 che si disputerà nella piscina da 50 metri e 8 corsie della cittadina termale. Un evento la cui sede abituale era lo Stadio del Nuoto di Roma ma che quest’anno arriverà in Toscana. "Lo spostamento da Roma si è reso necessario a seguito delle difficoltà logistiche indotte dal Giubileo, con particolare incidenza sulla disponibilità delle strutture alberghiere e sull’innalzamento dei relativi costi di soggiorno", si legge nella flash news dello scorso 12 novembre pubblicata sul sito della Federazione Italiana Nuoto (federnuoto.it). Posizione centrale, strutture alberghiere, impianto con una grande tradizione per il nuoto agonistico: Chianciano è pronta ad ospitare un evento nazionale importante. Dall’1 al 4 agosto protagoniste saranno le categorie ragazze/i, dal 5 al 9 agosto toccherà agli juniores, cadette/i e seniores. Giovani talenti e nomi già affermati, si prevede un bello spettacolo. "Ci aspettiamo circa 2.500 atleti - spiega Lia Rossi della Virtus Buonconvento, realtà che gestisce l’impianto natatorio comunale di Chianciano Terme - e poi gli accompagnatori, allenatori e non solo. Parliamo di un grande evento, uno dei più importanti per il nuoto italiano. Noi siamo sicuramente molto contenti anche se c’è un pizzico di preoccupazione, l’evento è infatti molto lungo ma abbiamo messo in campo tutte le nostre forze e abilità. Serviranno anche nuove persone in quei giorni, una ventina, per ruoli come gli steward e gli addetti alla segreteria. Sono arrivate tantissime candidature. E poi per l’occasione avremo anche delle tribune mobili e un punto ristoro nuovo". Per Chianciano Terme è anche un toccasana dal punto di vista del turismo. "Le strutture sono piene - continua Lia Rossi - non a caso per le prenotazioni le squadre stanno guardando anche alle zone di Arezzo e Orvieto. Per il pubblico il Campionato di Italiano di Categoria è un’opportunità per vedere dal vivo atleti importanti a Chianciano". Intanto la stagione estiva è ufficialmente partita da qualche giorno, chiancianesi, turisti e sportivi della zona possono tornare a nuotare all’aperto. L’impianto natatorio comunale di Chianciano Terme è stato di recente interessato da alcuni interventi di riqualificazione. Nuotare sarà ancora più bello.

Luca Stefanucci