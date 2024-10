Nubifragio, Siena e le difficili ore, il sindaco: “La città ha reagisto subito, grazie”

Siena, 18 ottobre 2024 – Ore difficili per Siena dopo il pesante nubifragio che ha provocato non pochi problemi in città. Soprattutto per le tante attività economiche di via Massetana Romana. “Ringrazio – dice il sindaco di Siena Nicoletta Fabio – il Comandante della Polizia Municipale Alfredo Zanchi e tutto il Corpo per l’impegno profuso fin dalle prime ore del maltempo, così come la Protezione civile comunale, l’ufficio tecnico e l’ufficio manutenzione, i dirigenti, gli operai e tutti i dipendenti comunali che si sono messi immediatamente a disposizione ognuno per le proprie competenze, così come tutti i volontari che in queste ore aiutano il Comune. C’è massimo impegno da parte di tutta la macchina comunale, che ha da subito reagito alla situazione”.

Il sindaco sottolinea l’eccezionalità della situazione: “E’ stata una precipitazione particolarmente intensa, con valori che non si registravano da anni. Siamo al lavoro per alleviare i disagi, per quanto possibile, sulle strade e vie cittadine, e stiamo anche intervenendo su problematiche relative a proprietà private che però hanno conseguenze su siti pubblici. Chiediamo anche l’aiuto degli stessi privati per permettere di risolvere quanto prima le situazioni più complicate. Siamo consapevoli dei disagi che dovranno essere affrontati anche da alcune attività ed esercizi commerciali, ai quali assicuriamo fin da adesso il supporto dell’amministrazione comunale, anche per l’eventuale richiesta di ristori”.

“Ringrazio anche – aggiunge il sindaco – la disponibilità che mi è giunta da parte dell’Ordine degli ingegneri, di Acquedotto del Fiora, del Comune di Arezzo e di Sei Toscana. Ho ricevuto ieri sera le telefonate del Governatore Eugenio Giani e del presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti, li ringrazio”.