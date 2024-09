Nubifragio in Valdelsa. Black-out e disagi a Colle. Frana in via Nova. Traffico il tilt alle Lellere

Colle colpita dal maltempo. Il temporale che ha colpito la città nella serata di lunedì ha creato problemi all’impianto di illuminazione pubblica e ad alcune strade: soprattutto le Lellere e la via Nova. Dal primo pomeriggio Colle è stata avvolta da una leggera pioggia, ma dalle 18 in poi la situazione è andata peggiorando. È intervenuto il sistema di protezione civile del Comune coordinato dal sindaco Piero Pii e dal vicesindaco Marco Speranza, che si è recato personalmente ad interfacciarsi con gli addetti ai lavori. Pronti a intervenire anche i tecnici del Comune, il cantiere comunale, la municipale, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

"Sono stato in costante contatto con i referenti della protezione civile collgiana e abbiamo fatto sopralluoghi nelle zone più problematiche – afferma Speranza – come d’altro canto abbiamo fatto anche ieri. La portata di acqua che si è riversata sul nostro territorio ha causato anche una piccola frana lungo la via Nova. Abbiamo così deciso di chiuderla e, a seguito del temporale, abbiamo lavorato per riaprirla il prima possibile. Nella serata è stata, infatti, riaperta". E ancora: "Prima di aprirla abbiamo verificato le condizioni di sicurezza del cantiere – continua Speranza – il giorno dopo abbiamo verificato nel dettaglio anche se si sono riscontarti particolari problemi alle lavorazioni".

Sono state 154 le abitazioni senza energia elettrica in zona Castello. L’amministrazione si è adoperata con Enel per la riattivazione e, una volta concluso il temporale, è stato possibile ripristinare il servizio. "Valutata la portata del black out – sottolinea Speranza – abbiamo avvertito le forze dell’ordine che hanno eseguito maggiori controlli nelle zone al buio". "Poco prima di mezzanotte, quindi, il traffico per la via Nova è stato ripristinato – conclude Speranza –. La piccola frana è stata rimossa, la viabilità per le Lellere non presentava particolari problemi, mentre a Campiglia tornava l’acqua e in Castello la luce. La situazione scuole è sempre stata sotto controllo. Nell’occasione voglio ringraziare le forze dell’ordine, i vigili urbani e tutti i dipendenti comunali per il lavoro svolto".

Lodovico Andreucci