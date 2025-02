Nozze tra sport e solidarietà alle Scotte. Emma Villas fa visita ai piccoli pazienti

Emma Villas Siena è stata ieri nei reparti di Pediatria e di Chirurgia pediatrica delle Scotte di Siena. In rappresentanza del club senese c’erano l’opposto Gabriele Nelli, gli schiacciatori Claudio Cattaneo e Matteo Alpini, il centrale Victorio Ceban, e il vicepresidente Fabio Mechini, che hanno fatto visita ai piccoli ricoverati nel policlinico cittadino e hanno portato loro anche alcuni doni: quaderni, matite e pennarelli forniti da International School of Siena e poi foto del team. I bambini sono stati molto felici di vedere i giocatori del team senese di volley e hanno posto domande sulla loro attività sportiva. È stato un bel momento di vicinanza, come sempre avviene quando lo sport si apre al contesto sociale, ancor più quando accade nei confronti di persone fragili e in difficoltà. Ad accogliere il team senese alle Scotte c’erano per l’Azienda ospedaliera il professor Giuseppe Grosso, direttore della Pediatria il professor Francesco Molinaro, direttore della Chirurgia pediatrica; la coordinatrice infermieristica Caterina Caliani e, in rappresentanza della Direzione sanitaria, le dottoresse Chiara Bonavita, Carlotta Lorenzini e Claudia Cuccaro.