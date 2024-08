Novità cinema: due sale in Massetana, Notorious gestirà Sinalunga

Conto alla rovescia per l’apertura dell’Esselunga in strada Massetana Romana: le previsioni per la conclusione del cantiere e l’apertura del primo punto vendita a Siena del celebre marchio puntano a Natale, quindi con ancora tre mesi di lavori. Un intervento che non arricchirà solo l’offerta commerciale della grande distribuzione, ma anche quella cinematografica. Al piano superiore della struttura nasceranno infatti due sale di media grandezza, di fatto le prime raggiungibili direttamente in auto a Siena, dopo la chiusura del cinema Impero. Al momento non filtrano indiscrezioni su chi gestirà le due sale, ma si sarebbero fatti avanti alcuni soggetti (anche grandi catene) interessati all’operazione.

Una novità arriva invece da Sinalunga, dove Uci cinemas ha annunciato che lascerà la guida della storica multisala. Ufficialmente non è stato ancora comunicato se l’attività proseguirà e chi, nel caso, subentrerà. Ma da indiscrezioni sembra che sia pronta a rilevare l’attività Notorious cinemas, società attiva Milano, Sesto San Giovanni, Cagliari, Rovigo. Un intervento che consentirebbe la prosecuzione dell’attività per la principale multisala della provincia.

Un polo importante, per le proiezioni in terra di Siena, che fa da sponda a quello sull’altro versante in Valdelsa, tra Poggibonsi e Colle Val d’Elsa.

Nel capoluogo le novità in strada Massetana Romana si aggiungeranno alle tre sale attualmente attive nel centro storico (Metropolitan, Odeon e Alessandro VII), in attesa che venga ripristinato il Nuovo Pendola, chiuso da tempo in attesa dei lavori riguardanti l’apertura di un’uscita di sicurezza su via San Quirico. Un’attesa che si è prolungata nel tempo - con problemi organizzativi ricaduti anche sul Terra di Siena Film Festival di Maria Pia Corbelli - mentre è andata avanti regolarmente la programmazione del tradizionale Cinema in Fortezza nel periodo estivo.