Novel food, il cibo del futuro. Quali saranno i cibi principali?

Sulle nostre tavole arrivano sempre nuovi cibi grazie all’espansione della globalizzazione, delle diverse popolazioni e della ricerca dell’uomo di nuove sostanze nutrienti. Pertanto ci chiediamo: cosa mangeremo in futuro?

Con il termine Novel Food si intendono alimenti di nuova concezione ovvero nuovi cibi provenienti da nuove fonti, nuove modalità e tecnologie per la loro produzione. Il concetto di Novel Food, peró, non ci è del tutto sconosciuto infatti nel corso della storia nuovi tipi di cibi, ingredienti o modalità di produzione alimentare hanno fatto il loro ingresso in Europa da tutti gli angoli del globo.

Banane, pomodori, pasta, frutti tropicali, mais, riso e un’ampia varietà di spezie sono tutti giunti nel nostro continente. Arrivati recentemente sono: semi di chia, alimenti a base di alghe, il frutto del baobab e il physalis (detto anche alchechengi peruviano o ribes del Capo). La varietà di richieste per autorizzare alimenti che l’Efsa riceve si stanno evolvendo verso nuove direzioni. Per esempio, c’è un maggior interesse verso la provenienza degli ingredienti e la loro origine. Gli esperti scientifici EFSA si stanno preparando per tali sviluppi, sia mettendo a frutto l’esperienza pregressa, sia mettendo in campo specialità scientifiche e dati appropriati (sito Efsa). La Commissione Europea ha autorizzato l’immissione in commercio della polvere di larve, inserendola nei nuovi alimenti dell’UE. Spiedini di grilli, formiche tostate e sformato di verdure con larve, potrebbero diventare il piatto principale della nostra alimentazione.

Nonostante le perplessità, i dubbi e i commenti negativi, gli insetti commestibili rappresentano delle alternative proteiche e nutrizionali per l’intera popolazione mondiale. La valutazione effettuata dagli scienziati sui nuovi cibi porterebbe portare a dimezzare i consumi di carne e pesce con un effetto positivo in termini di consumo di terra, acqua e impatto sul clima. Queste azioni sarebbero molto utili nella ricerca di soluzioni urgenti per sconfiggere la fame (blog Uni SR). Carne, latticini e pesce sono coltivati in laboratorio attraverso dei bioreattori. In Italia non abbiamo alcuna conferma che i cibi del "Novel Food" siano già entrati nella nostra dieta ma in altri stati hanno già iniziato.

Cibi sicuri? Sì, possiamo mangiarli. La sicurezza alimentare è garantita dall’UE attraverso misure messe in atto dalla Commissione Europea e dal lavoro scientifico dell’Efsa (salute.gov).