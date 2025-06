Nottola, cambio al vertice. Ospedale della Valdichiana, da oggi Bianconi direttrice

L’inaugurazione di un ecografo portatile e di quadri donati all’Oncologia da parte delle associazioni di volontariato della Val di Chiana senese, l’occasione per il cambio della guardia alla guida dell’ospedale di Nottola e di Abbadia San Salvatore . Da oggi Barbara Bianconi è la direttrice facente funzioni, dopo il pensionamento di Rosa La Mantia.

"Voglio esprimere la mia soddisfazione per l’ennesimo riconoscimento e apprezzamento per il reparto di Oncologia e, inoltre, mi preme ringraziare le associazioni del territorio, con cui da anni c’è un bellissimo rapporto di collaborazione e alleanza – ha dichiarato La Mantia –. È stata chiusura in bellezza del mio incarico di direttrice dell’ospedale e approfitto per salutare e ringraziare tutto il personale di Nottola e Abbadia e augurare loro il miglior futuro".

All’evento, oltre a La Mantia e Bianconi, erano presenti: Antonella Catoni della Rsu in rappresentanza della Vecchia Cantina; rappresentanti dell’Atletica Sinalunga, ideatrice dell’iniziativa “Dai una mano in corsa”, delle associazioni di volontariato Io Sempre Donna e Bettolle in Rosa. "Questo gesto è per noi motivo di grande riconoscenza – afferma il direttore di Oncologia di Nottola Di Clemente –, perché dimostra quanto la comunità e le associazioni di volontariato della Val di Chiana siano vicine ai nostri pazienti e al nostro lavoro. È un ulteriore segno tangibile di solidarietà e attenzione verso chi affronta un momento difficile della propria vita".

"La donazione dell’ecografo e dei quadri, insieme al progetto della Psiconcologia che si sta sviluppando, sono un ulteriore segno dell’attenzione dell’associazione verso l’ospedale di Nottola", ha detto il responsabile di Dai una mano in corsa dell’Aps Ads Atletica Sinalunga Gianni Mencacci.