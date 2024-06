Notti di shopping e musica. Negozi aperti dopo cena per otto giovedì estivi

Negozi aperti fino a tarda notte, musica ed eventi in centro, questo il programma di ’Siena shop&stroll’, l’iniziativa che prenderà il via la prima settimana di luglio per ripetersi ogni giovedì fino a fine agosto. Il progetto è nato dalla collaborazione fra il Comune, le associazioni di categoria e Siena Jazz. "L’amministrazione lavora molto bene con le associazioni di categoria perché abbiamo un obiettivo condiviso – ha detto Vanna Giunti, assessore a commercio e turismo –. È un presupposto importante per far fare dei passi avanti alla città. L’obiettivo è creare una città che sia accogliente, dare a cittadini e turisti un salotto dove stare bene la sera nei giovedì d’estate. Auspico che tutti gli esercenti condividano l’iniziativa".

Il programma inizia il 4 luglio e si conclude il 29 agosto, solo il giovedì della settimana di Ferragosto sarà escluso, per un totale di otto appuntamenti estivi. "Siamo molto contenti della partecipazione che hanno avuto le strutture ricettive cittadine – ha commentato la responsabile della sede di Siena di Confesercenti Monica Ciacci –. Saranno coinvolte tramite una carta con Qrcode che reindirizza al sito di ’Siena shop&stroll’, da cui sarà possibile vedere in quale negozio si possono trovare i vari marchi, per facilitare la ricerca durante lo shopping". In parallelo sarà attivato un programma di eventi musicali curati da Siena Jazz. Tra luglio e agosto circa quaranta concerti tra piazza Salimbeni, Logge della Mercanzia, Logge del Papa, piazza Postierla e sagrato della chiesa della Magione. "È una risposta alle tante polemiche sul fatto che Siena è una città che offre poco. Le iniziative ci sono e ci possono essere, si possono anche migliorare – ha detto Daniele Pracchia, direttore di Confcommercio Siena –. Per quanto riguarda il Qrcode, qualunque commerciante può aderire all’iniziativa".

Nella prima serata, giovedì 4 luglio, l’appuntamento è con la musica di Ayni Trio (chiesa della Magione), O.G.M. Dogs (piazza Salimbeni), Penguin Pool Quartet (Logge Mercanzia), The Bridges HE (Logge del Papa), Irene Marcozzi & Pierpaolo Zenni. "Ritengo che l’iniziativa sia positiva, i tempi e il risultato poi lo determineranno – ha concluso il presidente di Siena Jazz Massimo Mazzini –. La disponibilità, l’entusiasmo a organizzare eventi per la città fa parte del nostro Dna".