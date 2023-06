Notti ’ calde’ nel centro storico Urla in strada, arriva la polizia prima delle prove all’alba

Un brutto episodio su cui indaga la polizia, intervenuta nel centro storico quando la città e tanti giovanissimi si preparavano a tirare tardi per andare in palco a vedere i cavalli girare in Piazza. Un fatto che è stato declinato in vari modi nel tam tam cittadino all’alba e sui social dei giovanissimi. C’è chi ha parlato di rissa, chi di brutale aggressione. Di un ferito, addirittura un esponente delle forze dell’ordine fuori dal servizio. Dell’ennesimo gruppo troppo baldanzoso. Bocche a dir poco cucite sull’episodio, sia quelle delle forze di polizia che di chi abita e vive nel cuore del centro storico dove il problema si è verificato. In tanti hanno sentito le urla in strada, nel cuore della notte, qualcuno sbirciando dalla finestra ha visto che c’erano agenti della polizia. In quest’area non mancano le telecamere di videsorveglianza che, sicuramente, potranno aver aiutato a chiarire se sono stati commessi reati e nel caso ad individuare il volto di chi, certo giovanissimo, li ha commessi. Un fatto che farà discutere. L’estate è lunga, occorre forse una riflessione sul tema delle notti ’calde’ e dei gruppi che le animano.

Laura Valdesi