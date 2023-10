'Notte delle edicole' a Siena: Luci accese per contrastare la crisi del settore

Stanotte, passeggiando tra strade e vicoli di città e Comuni della Provincia, sarà possibile vedere serrande aperte e insegne delle edicole illuminate. È la ‘Notte delle edicole’, l’iniziativa organizzata da Sinagi (Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia) con il sostegno di Slc-CGIL che interesserà tutta Italia, per sensibilizzare sul momento di crisi che sta vivendo il settore della carta stampata. La partecipazione è volontaria, l’iniziativa chiama a raccolta amministratori pubblici, editori, distributori e i cittadini che vorranno prendervi parte, sostenendo con la propria presenza e voce il ruolo fondamentale delle edicole sul territorio. Non solo a livello commerciale ma anche come punto di riferimento per la comunità e presidio imprescindibile.

Una luce accesa per chiedere aiuto e ribadire l’importanza sociale di edicolanti e operatori del settore. "Un’iniziativa importante non solo per noi ma per tutta la filiera della carta stampata – ha commentato Dino Buzzegoli, rappresentante provinciale Sinagi e edicolante -, colpita da una crisi senza precedenti e che mette a rischio la nostra sopravvivenza. Abbiamo deciso di intraprendere questa iniziativa per mettere in luce le problematiche e per dimostrare come le edicole siano presidio e punto di riferimento per i territori, i piccoli comuni e le città. Sarebbe bello se rimanessero tutte aperte, ma dobbiamo essere realisti. Mi piacerebbe che in una città come Siena, uno o due edicolanti chiudessero anche solo un’ora più tardi. È un gesto dimostrativo, la luce delle nostre insegne non deve essere solo un grido di allarme ma anche sottolineare la nostra presenza e rilevanza sul territorio".

Non sono state ancora comunicate le edicole che rimarranno aperte stanotte in provincia, saranno i cittadini a scoprire chi avrà la forza di tenere alta la saracinesca in un momento di difficoltà e dopo e prima la rituale apertura alle 6 di mattina.