Notte dei Musei Tanti eventi dedicati all’arte

Torna la Notte dei Musei, in Pinacoteca e al Santa Maria della Scala. Domani l’iniziativa europea coinvolge anche Siena, con una serie di eventi che animeranno le stanze in cui sono custodite le collezioni. Un’occasione per una visita diversa, con un’atmosfera sicuramente insolita e una serie di proposte pensate dagli organizzatori per rendere ancora più speciale la serata. Anche i musei senesi si confermano così non solo nella loro funzione conservativa ma anche nel ruolo di luoghi di aggregazione e scoperta, fondamentale per il tessuto sociale cittadino.

Durante la serata, nella sala Sant’Ansano del Santa Maria della Scala e nella sala del Cenacolo della Pinacoteca, si terrà la proiezione di due video dedicati al 64° anniversario del gemellaggio Siena-Avignone, uno con immagini del Complesso museale, della Pinacoteca e del Museo Civico di Siena e l’altro con il Petit Palais di Avignone.

Alle 21 e alle 22, speciale appuntamento con ‘Notte in danza a palazzo Buonsignori’ alla Pinacoteca, che accoglierà danzatori e performers sulle coreografie di Irene Stracciati e la musica di Giulio Stracciati, in collaborazione con l’Associazione Riabilita.

Il pubblico sarà libero di muoversi e scegliere quanto tempo rimanere di fronte agli atti coreografici, proprio come con le opere pittoriche che dialogheranno con la contemporaneità del movimento. Mentre al Santa Maria della Scala, oltre alla possibilità di visitare gli ordinari percorsi museali e le mostre in corso, è prevista una degustazione di gin tonic in rosa, in omaggio anche dell’arrivo, domenica in Piazza del Campo, della tappa del Giro d’Italia.

Ma domani torna anche la suggestiva visita a Villa Brandi, accompagnata da un raffinato sottofondo musicale. Durante il percorso guidato, sarà possibile scoprire gli interni e il giardino della splendida villa settecentesca, mentre il suono del pianoforte appartenuto a Cesare Brandi accompagnerà i visitatori con le melodie senza tempo dei grandi compositori. Sarà possibile scegliere tra tre turni di visita: 14, 15.30 e 17. La prenotazione è obbligatoria e può essere fatta inviando una mail a [email protected] oppure acquistando un biglietto online (anche se gratuito) sul della Pinacoteca. E proprio alla Pinacoteca, continuano gli appuntamenti con le visite accompagnate: il personale di accoglienza del museo attende i visitatori per accompagnarli alla scoperta delle meraviglie della collezione senese oggi (venerdì 16) e domani dalle 15.30 alle 18.30.

L’iniziativa è gratuita (inclusa nel biglietto d’ingresso), ma anche in questo caso è necessario prenotare scrivendo a [email protected]. Anche Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla, infine, propone un’apertura straordinaria domani dalle 9 alle 13.

