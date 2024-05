Notte dei musei alla Pinacoteca e al Santa Maria

Anche Siena celebra la Giornata internazionale dei musei con l’adesione alla Notte europea dei musei 2024, l’appuntamento annuale che permette di scoprire le meraviglie custodite nei musei cittadini anche di notte, con iniziative e promozioni speciali. A Siena ad aderire all’iniziativa sono la Pinacoteca nazionale, il Museo archeologico nazionale, il Museo Santa Maria della Scala e la Biblioteca Giuliano Briganti. La Pinacoteca nazionale di Siena per l’occasione terrà un’apertura serale dalle 20 alle 23 al costo simbolico di 1euro. Mentre il Museo Archeologico Nazionale, il Museo Santa Maria della Scala e la Biblioteca Giuliano Briganti resteranno aperti in via straordinaria fino alle 24. Per l’occasione, inoltre, i musei a Siena hanno previsto non solo orari prolungati, ma numerose attività, sia per adulti sia per i più piccoli. Oggi alle 16 la Pinacoteca ospiterà ’Pinacoteca family’, un’attività dedicata alle famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni.

Si tratta di un percorso tematico che permetterà ai piccoli visitatori ed alle loro famiglie di scoprire la bellezza del patrimonio storico-artistico di Siena, ammirando i capolavori del museo. Per i bambini il costo è 8 euro, per gli adulti accompagnatori 2 euro, incluso l’ingresso alla Pinacoteca. Al Santa Maria della Scala alle 21.30 prenderà il via una visita guidata gratuita su prenotazione della mostra ’Oggetto libro. Biennale internazionale del libro d’artista e di design – Edizione speciale Siena’. Mentre alle 19 e alle 9 partiranno due visite guidate gratuite su prenotazione ai percorsi dell’acqua del Santa Maria della Scala.