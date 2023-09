"Nonno salva il nipote a Siena: premiata l'operatrice del 118"

Con la consegna di un attestato di stima in apertura del consiglio comunale, Castelnuovo Berardenga ha voluto ringraziare la sua cittadina Sara Ferragalli, operatrice della Centrale del 118 di Siena-Grosseto che lo scorso luglio aiutò un nonno a salvare la vita del nipote in arresto cardiaco da soffocamento guidandolo per telefono a San Gimignano. Sara Ferragalli ieri nella sala consiliare ha raccontato la sua esperienza che ha permesso di salvare il bambino e ricevuto il riconoscimento dal sindaco, Fabrizio Nepi. "L’attestato di stima consegnato a Sara - ha detto il primo cittadino –vuole essere un ringraziamento simbolico per tutti gli operatori sanitari che ogni giorno lavorano per assistere e curare persone in difficoltà, con un grazie speciale per la nostra cittadina che è riuscita a salvare la vita a un bambino guidando il nonno a distanza".