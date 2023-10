La crisi nelle famiglie c’è anche a Siena. E si vede persino in quel gesto di affetto per ricordare chi non c’è più che è il dono di un fiore nel giorno della commemorazione dei defunti. Tanta gente in questi giorni ai cimiteri senesi e a quelli fuori città, ma sono cambiate le abitudini. Si riordinano le tombe, quello sì. Spesso in tanti lasciano però i fiori finti che sono stati lì tutto l’anno. Altri acquistano magari un’orchidea, una rosa, un vaso di crisantemi. Un simbolo per la persona cara scomparsa e ancora nei loro cuori. Sembra passato, in verità già da un po’ e adesso si nota ancora di più, il tempo dello sfarzo di fiori e piante, senza badare a spese. In fondo non tutte le crisi vengono per nuocere: meno forma e maggiore sostanza. Più cuore appunto.

Laura Valdesi