"Noleggio con conducente: allarme abusivismo a Siena e in provincia"

"Allarme abusivismo nei settori trasporti e guide a Siena e nella provincia di Siena". E’ quanto denuncia Giorgio Dell’Artino, Presidente nazionale del Comitato Autonoleggiatori Italiani Riuniti (Air): "Ormai quotidianamente, e in volumi impressionanti, si vedono per Siena a provincia moltissimi veicoli che, privi di autorizzazione Ncc (noleggio con conducente), trasportano turisti in ogni dove – è l’attacco. Chi sono questi abusivi? Sono tre le categorie in cui si suddividono – spiega Dell’Artino –. Ci sono gli abusivi veri e propri, cioè i veicoli anonimi spesso identificati erroneamente come “ncc abusivi” che trasportano persone senza alcun titolo e senza patente. Il nostro settore è regolato dalla legge 2192 che per trasportare in conto terzi prevede che i driver abbiano la patente B, il Cap (certificato abilitazione professionale) e l’iscrizione al ruolo dei conducenti. Questi anonimi non hanno nulla di tutto ciò". Il presidente dell’Air continua: "Ma ci sono anche agenzie di viaggo e tour operator con mezzi che si distinguono spesso per i veicoli griffati orgogliosamente con il nome dell’agenzia trasportando i turisti in forza di un’errata interpretazione di un giudice di pace, la cui sentenza non fa giurisprudenza".

Dell’Artino ricorda: "La sentenza in oggetto, ed è qui il lato veramente ridicolo, autorizza i tour operator al trasporto dei propri clienti, avvalendosi del supporto di due precedenti sentenza (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 20852010 e sez. VI, n. 48982009) in cui il giudice dice chiaramente che i tour operator possono trasportare i propri clienti con mezzi propri ma nel rispetto delle norma di settore (cioè la legge 2192 sugli Ncc)".

Infine il numero uno di Air parla degli hotel: "Alcuni, più strutturati, hanno veicoli immatricolati a uso proprio, non conto terzi, che vengono utilizzati per il trasporto dei loro clienti. Il ministero dei Trasporti in una delibera di qualche anno fa specificò chiaramente che questi mezzi e il loro utilizzo come trasporto di cortesia, possono essere utilizzati per corse da verso aeroporti, stazioni, ospedali del comune dove risiede l’hotel o al massimo dei comuni limitrofi".

E qui la polemica: "Invece si vedono veicoli di questi hotel viaggiare in tutta Italia, nelle campagne del Senese e in tutta la Toscana per fare i tour – è la conclusione –. In aggiunta, molto spesso i driver delle categorie sopra elencate, agiscono da guide non avendo il patentino per farlo. E’ ora di intervenire per sanzionare queste condotte, che danneggiano la categoria degli Ncc".

