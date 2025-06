"No propaganda sulla pelle dei cittadini"

Area Civica interviene sulla Società della Salute: "Il Comune di Siena sembra intenzionato a uscirne su spinta di Fratelli d’Italia. La prima domanda è: ma dopo la ridicola uscita pubblica della giunta De Mossi in tal senso, la destra della Giunta Fabio vuole ripercorre questa strada? Saranno adeguatamente informati sul funzionamento del modello organizzativo del sistema sanitario della Regione che continua a essere tra i migliori tre in Italia?". E ancora: "Avranno sufficienti competenze di management e sanità per analizzare i buoni servizi erogati dalla Sds Senese, la necessaria razionalizzazione delle risorse pubbliche (sempre meno, grazie al governo Meloni che ha ridotto il finanziamento alla sanità pubblica rispetto al Pil) e l’omogeneità del servizio socio-sanitario e sociale erogato sia a Siena centro, sia nella periferia limitrofa?".

Area Civica continua: "Con quali risorse pubbliche il gruppo di FdI vorrebbe garantire gli stessi servizi e lo stesso livello di servizio garantito attualmente dalla Società della Salute Senese – è la domanda –? Con quale nuovo e illuminato pensiero organizzativo? Quando e se ci sono delle criticità i buoni amministratori le devono superare nei luoghi deputati e non scappando a solo vantaggio propagandistico elettorale (elezioni regionali)".

Infine: "Solo pochi giorni fa una delle forze dell’attuale maggioranza comunale riportava al centro del dibattito la “grande Siena”, cioè la necessità di operare in sinergia con i comuni limitrofi per avere maggiore rilevanza nelle varie progettualità. E ora, sempre la stessa maggioranza, vorrebbe tornare indietro? Speriamo che non si scelga di fare propaganda elettorale sulla sanità pubblica e sulla pelle viva dei senesi".