"No al metodo, la sanità è di tutti"

"Il nostro non è un ‘no’ alla persona, ma al metodo usato da Giani e dal Pd per la nomina del direttore generale della Asl Sud Est. La sanità è di tutti, non della sinistra". Lo hanno detto il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Sanità Diego Petrucci, insieme al commissario cittadino FdI e assessore a Siena Enrico Tucci e al presidente provinciale del partito a Grosseto Luca Minucci. Sono stati protagonisti, ieri, di una conferenza stampa in Consiglio regionale, a Firenze, organizzata poco dopo la riunione della Commissione. "I sindaci dei tre capoluoghi del territorio della Asl, tutti di centrodestra, hanno chiesto un confronto a Giani sulla scelta del dg – ha dichiarato Petrucci – ma il presidente ha deciso di procedere senza interpellarli. Per questo ho votato contro la nomina di Torre in Commissione. Ho comunque apprezzato quanto ha detto sulla necessità di cambiare il modello organizzativo della Asl, come chiediamo da anni. Gli ho poi chiesto maggiore attenzione sul moltiplicarsi dei primariati visto che nella Asl Sud Est si conta un dirigente ogni 4 posti letto".

"I sindaci, come i presidenti di Regione, devono rappresentare tutti – ha proseguito Tucci –. L’interlocuzione avrebbe solo aiutato una scelta più consapevole. Abbiamo perplessità anche nel merito perché Torre, che ha un altissimo profilo professionale e curriculare, è stato finora a capo della Fondazione Monasterio che conta circa 400 dipendenti. Adesso si trova a gestire una Asl che copre il 52% del territorio toscano e ha oltre 10mila dipendenti". "Troppo spesso Grosseto e provincia sono escluse dalle decisioni prese dalla Regione – ha sottolineato Minucci – ed è stato fatto anche a questo giro".