’Nidi gratis’ Tutti gli asili hanno aderito

Il Comune di Siena informa le famiglie che tutti gli asili comunali e privati della città hanno aderito al bando ’Nidi gratis’, predisposto dalla Regione Toscana. L’amministrazione aveva il compito di individuare le strutture comunali e private accreditate ed inviare alla Regione gli elenchi dei servizi educativi che hanno aderito.

Nello specifico, oltre ai nidi d’infanzia comunali a gestione diretta, che sono L’Arcobaleno (via Sicilia 39), Il Melograno (via Banchi 4); Le Biciancole (Piazzetta Perucatti 2), Lo Scarabocchio (via Duccio di Buoninsegna 74); l’Orso Balù (viale Nazario Sauro 1), l’Albero dei Sogni (viale Vittorio Emanuele II) e l’Ape Giramondo (viale Vittorio Emanuele II), hanno aderito anche le strutture private: I pulcini di San Benedetto (via San Benedetto 35 b), Sbirunido (via Donizzetti 10), La bacchetta magica (via Don Minzoni 55), Orso Brando (via Esterna di Fontebranda 35), Orso Brummi (strada di Petriccio e Belriguardo 49), Oxford One to six (via Roma 77), La torta in cielo (via Fiorentina 1), L’aquilone (strada delle Scotte 14), Nido de’ cittini (via del Sole 6) ed infine L’isola che non c’è (via delle Arti 27).

Il passaggio successivo sarà quello di predisporre l’iter per l’accesso al bando stesso, rivolto alle famiglie con bambine e bambini nella fascia di età dagli zero ai tre anni e un Isee fino a 35mila euro, per l’annullamento della quota per la frequenza al nido. La domanda potrà essere effettuata esclusivamente on line sull’applicativo regionale, da fine maggio a fine giugno.

Il progetto ’Nidi gratis’ nasce con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Tutte le informazioni sono inserite sul portale del Comune di Siena.