Nidi d’infanzia comunali. Il bando di ammissione. Divisione in tre gruppi

Aperto il bando per l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali. Dal 4 aprile sarà possibile presentare le domande per l’anno 2024/2025 tramite procedura online, accedendo con l’identità digitale. Le domande sono divise in tre gruppi: dal 4 al 30 aprile per i bambini nati fra il 1° gennaio 2022 e il 15 aprile 2024 (Gruppo A); dal 1° luglio al 12 agosto per i bambini nati fra il 16 aprile e il 31 luglio 2024 (Gruppo B); dal 1° settembre al 15 ottobre per i bambini nati fra il 1° agosto e il 30 settembre 2024 (Gruppo C). Il bando è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Siena.