Nicoletta Fabio lancia la sfida "Una lista per il rinnovamento Cambierò Siena in tutti i sensi"

di Cristina Belvedere

Non ha dubbi la candidata sindaco del centrodestra, Nicoletta Fabio: "Punto al rinnovamento di Siena in tutti i sensi". In questa prospettiva ha lanciato ieri la quinta lista della sua coalizione, lista che affiancherà quelle di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Movimento Civico Senese: "Si tratta di 16 donne e 16 uomini che hanno deciso di mettersi al servizio della città, supportando la mia candidatura a Palazzo pubblico – ha spiegato Fabio –. A questa lista sono legata da particolare affetto, perché ha il mio nome e vede in corsa persone di varie professioni e generazioni, che non hanno esperienza politica. Proprio come me".

Il nome scelto è ’Nicoletta Fabio Sindaco - Siena in tutti i sensi’, perché la candidata basa il suo programma proprio sui sensi: "Ascolto le voci e le parole della mia gente, dei delusi che sono rimasti in silenzio, di chi liberamente vuol rinascere con Siena – ha detto –. Osservo i giovani, la loro capacità di immaginare, la bellezza delle idee che la cattiva politica ha trascurato per troppo tempo. Stringo le mani di chi lavora, sorrido alla gente che incontro, per tornare a essere una comunità che si vuole bene e sprigiona energie. Respiro l’insicurezza, il disincanto, respiro più forte e sento così l’orgoglio, la voglia di riscatto, la forza dei senesi da cui ripartire". E infine: "Sento i colori, i profumi, le luci, le pietre di Siena, la mia città, amore grande, la ragione per svegliarmi ogni mattina e aiutarla a risplendere". Fabio ha le idee chiare: "Voglio rimettere Siena al centro, guardando avanti con fiducia, ottimismo e orgoglio. Con noi ci sarà il vero rinnovamento".

Ecco i nomi in lista: Silvia Armini, Silvia Biancucci, Alberto Brancadori, Leonardo Buccianti, Giacomo Bulletti, Ilaria Castelli, Francesca Cesareo, Davide Ciacci, Michele Cortonesi, Antonella Cottini, Francesca Fabbiani, Gabriella Fanetti, Duccio Fazzi, Andrea Franco, Riccardo Gambelli, Giuseppe Giorgiadi, Grisela Lleshi, Stefano Marzocchi, Sabrina Materazzi, Giuseppe Mazzoni, Franco Moretti, Ilaria Nannini, Sandro Nerli, Laura Cecilia Paoli, Micaela Papi, Daniele Parricchi, Leonardo Pucci, Massimiliana Quartesan, Lia Radu, Besa Sinaj, Lina Torelli, Marco Zamperini.