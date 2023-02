Nicky, talento azzurro che va a tutto gas

Numero 7 ben in vista sulla moto in omaggio al babbo, talento naturale nelle piste di motocross tra salti, colline, curve e staccate, un futuro che lo vedrà protagonista. Lui è Niccolò Mannini di Monteaperti, 14 anni, ed è stato inserito nel progetto "Pata Talenti Azzurri Fmi 2023" che include oltre 70 piloti di prospettiva in nove discipline delle due ruote a motori. Piloti che sono supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e pronti a farsi valere nelle piste italiane ed internazionali. Già da anni si parla molto bene di Mannini ed i risultati lo confermano: gli ultimi sono arrivati lo scorso anno con il titolo italiano 85 senior e l’europeo SW Zone nella stessa categoria con vittorie in Francia, Portogallo e Spagna. Quest’anno sarà un anno fondamentale con il passaggio alla categoria superiore, la 125 cc, dove si corre fino ai 17 anni. Niccolò sarà tra i più giovani ma è pronto a farsi valere. "Sarà in un team importante, il Maddii Racing - spiega il babbo di Niccolò, Fabio Mannini, grande appassionato di motori - come pilota ufficiale Fantic Motor. Niccolò sta andando bene. Lo scorso anno è stata una grande stagione, peccato solo per la finale del campionato europeo a Loket, in Repubblica Ceca, dove è stato condizionato dal Covid. Ma siamo fiduciosi di ritrovare la forma migliore, Nicky si sta allenando e l’entusiasmo non manca". Pochi giorni fa al primo round degli Internazionali d’Italia, al debutto nella nuova classe, Mannini ha centrato un bell’undicesimo posto con la sesta piazza nella prima gara e sprazzi di talento che lasciano capire che c’è tutto per essere protagonista anche quest’anno. Nicky quando il cancello scende è un protagonista e regala spettacolo, il motocross ce l’ha nel sangue. Certo, i sacrifici sono tanti, il liceo scientifico a Siena (frequenta il primo anno), gli allenamenti prevalentemente nelle zone di Montevarchi e Chiusdino, quindi non proprio dietro casa, ma il ragazzo ha una famiglia che lo segue con amore e passione. Ci sono ovviamente anche le spese da affrontare in giro per l’Europa, alcune attività commerciali sono diventate "sponsor" di Nicky fornendo un aiuto prezioso, e non sempre è tutto così semplice. Ma questa giovane vita tra piste e motori, viaggi e allenamenti, libri e coraggio, in realtà è un sogno bellissimo. E Nicky, talento azzurro, è pronto a centrare il prossimo successo per continuare un’avventura "a tutto gas".

Luca Stefanucci