Niccolaio Nuti, passato alla storia come l’Ignudo

Lasciamo questo novembre 2023 e torniamo alla particolare vicenda, e particolare storia, di Niccolaio Nuti, fantino del Settecento nato a Prata nel grossetano nel 1692 e che è passato alla storia paliesca con il nome di battaglia di Ignudo o anche conosciuto come Il Nudino. La ragione ci resta segreta e allora non ci resta che ricostruire, almeno in parte, il suo percorso di vita sul tufo. I documenti alla portata di tutti ci testimoniano che lo Ignudo ha vinto almeno tre carriere, due con la Chiocciola e una con la Tartuca, oltre ad aver sicuramente corso almeno una volta con la Torre e il Bruco.

Prima vittoria il 2 luglio 1708, corsa effettuata da ben sedici Contrade, con una serie di cadute memorabili, dovute anche al numero davvero alto di consorelle in Campo. Secondo successo per il fantino di Prata ancora nella Chiocciola il 2 luglio 1710. Il terzo successo è ’lo storico’ Palio del 2 luglio 1714 vinto nella Tartuca ma da condividere con l’Onda, che aveva il fantino Roglia. Questa la parziale storia dello Ignudo, di cui vorremmo sapere di più, soprattutto della sua vita privata che sicuramente ci rivelerebbe gustosi retroscena.

Massimo Biliorsi