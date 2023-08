Nicchio, s’inaugurano le nuove monture Il priore Losi: "Giro il 13, siamo pronti"

di Laura Valdesi

Che successo. Un boom di presenze alla 57ª edizione della Fiera gastronomica alla Pania che conferma l’apprezzamento dei senesi per questo evento dell’estate ma anche la voglia di stare insieme dei nicchiaioli e il fatto che la formula proposta per oltre mezzo secolo continua ad essere gradita. "Sta andando molto bene, c’è una forte affluenza di contradaioli e della cittadinanza. Lo registro con piacere perché lo spirito con cui nacque la Fiera era di non essere esclusivamente per i nicchiaioli ma anche un arricchimento dell’estate di Siena", sottolinea il priore dei Pispini Davide Losi.

Tantissimi i contradaioli a lavoro in questi giorni.

"Decine e decine, tutto il Nicchio è impegnato. Persone di ogni età che contribuiscono con entusiasmo alla buona riuscita della Fiera. Chi alla brace, chi ai vini, chi serve. Questo appuntamento, che prosegue fino al 9 agosto, unisce il desiderio di essere ospitali e far trascorrere serate piacevoli con il suo rappresentare una grande ’avventura’ che cementa amicizie e rapporti fra le persone, favorisce lo scambio di idee. Un antidoto, a mio avviso, alle caratteristiche peggiori di questa epoca con troppe esperienze spot ed estemporanee. E’ in realtà come queste, aggiungo, che si creano le condizioni per una società sana e sicura. La sicurezza non è soltanto adesione ai protocolli ma anche corresponsabilità ed esperienza vissuta. La Contrada dimostra la sua validità e modernità anche qui".

La Fiera Gastronomica, da sempre, è l’evento che precede la festa titolare.

"Il programma è denso di appuntamenti, vorrei citare in primo luogo quello del 10 agosto. Verranno presentate infatti in Santo Spirito le nuove monture del Giro che sono bellissime. Frutto di un lavoro pluriennale, seguito dai priori che mi hanno preceduto Marco Fattorini e Giovanni Arduini. E che io ho la fortuna di inaugurare".

La giornata di venerdì 11 è invece dedicata ai bambini.

"Esatto, saranno loro i protagonisti, il nostro futuro. Perciò l’11 si svolgerà il battesimo contradaiolo, non c’è ancora il dato definitivo ma siamo intorno ad una sessantina di nomi. La sera si svolgerà invece il palio dei cittini nel rione".

Il Giro cade domenica 13, la giornata forse più delicata dei quattro giorni dell’Assunta con tratta, assegnazione e prima prova.

"Periodicamente cade in questa data, richiede un’organizzazione logistica più marcata anche nel rispetto delle Consorelle".

La prima festa titolare da priore di Losi.

"Lo vivo come un momento solenne che collega la Contrada non solo alle tradizioni ma anche alla spiritualità che contraddistingue la nostra Festa. L’auspicio per i nicchiaioli è che partecipino numerosi vivendo con serenità questo bellissimo momento di socialità".