"Nessuna soluzione per i migranti"

"Pochi giorni fa decine di persone, che alloggiavano illegalmente nel parcheggio Il Duomo, sono state sgomberate nel cuore della notte. È curioso come il termine ‘emergenza’, quando si parla di immigrazione, venga invocato per giustificare l’armamento della polizia municipale, mentre sparisca del tutto quando si tratta di Centri di Accoglienza Straordinaria (Cas)". Così l’associazione Area Civica che tuona: "L’unico modo per affrontare il tema dell’immigrazione è riconoscere che i flussi migratori esistono e rappresentano una realtà quotidiana con cui dobbiamo confrontarci. Crediamo che il concetto stesso di emergenza debba essere affrontato con serietà e responsabilità, per evitare di alimentare un senso ingiustificato di instabilità che rischia di compromettere la coesistenza civile". E ancora: "È necessario un approccio che consenta al Comune e alle istituzioni locali di comprendere le tratte migratorie, monitorandone i percorsi, e di sviluppare collaborazioni con altri Comuni e Prefetture coinvolti negli stessi flussi, al fine di gestire e distribuire il numero di migranti in modo adeguato alle risorse disponibili".

E infine: "È bastato poco – conclude Area Civica – per smascherare la falsità di un’inesistente emergenza, che non ha prodotto alcuna soluzione concreta, se non l’idea pericolosa di armare i vigili".