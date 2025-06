Natura Italiana Group. La bava di lumaca conquista il premio Cna

Cos’è il genio? E’ fantasia e intuizione, parafrasando il Perozzi nel cult Amici Miei. Quelle che due professionisti di Chiusi, Serena Castrini e Michele Rossi, hanno messo in campo per portare la bava di lumaca, un ingrediente prezioso e a volte sottovalutato, al centro di una nuova cosmetica avanzata, naturale ed eticamente sostenibile, in grado di offrire una skincare, dal nome evocativo Helixphi, capace di rispettare la pelle e l’ambiente. Stiamo parlando di Natura Italiana Group srl, che ha ricevuto da il premio Cna Siena “Start Up Sostenibile 2025”.

"La cosa più importante che ci tengo a dire - afferma Serena Castrini - è che per i nostri prodotti abbiamo scelto la specie Helix Aspersa Müller, allevata a ciclo naturale, dove raccogliamo il secreto con un metodo non invasivo nel pieno rispetto del benessere animale. L’etica è stato il nostro punto di partenza. La sostenibilità e l’innovazione sono il nostro percorso per realizzarla".

Nel dettaglio, viene utilizzato un macchinario già brevettato in 33 paesi nel mondo. Una volta immesse nelle boule di vetro, le chiocciole si trovano in una sorta di Spa a loro riservata in cui ritrovano condizioni di luce, temperatura e umidità ottimali al fine di consentire di rilasciare la bava in modo naturale e non invasivo.

"Un metodo che tra l’altro - dice ancora Castrini - consente di avere una bava di qualità altissima dal punto di vista biochimico e della composizione, proprio perché ottenuta senza stressare la chiocciola. Perché si chiama comunemente ‘bava di lumaca’, ma a rilasciare quella utile per la nostra pelle è la chiocciola".

L’azienda nasce nel 2020 come start up, con dietro anni di studi e di giri per l’Italia per conoscere e apprendere anche da altre imprese del settore.

"Ci siamo resi conto - continua Serena - che spesso veniva utilizzata la bava come prodotto basico. Noi abbiamo pensato invece di unire la forza della natura alle più moderne tecnologie cosmetiche: peptidi biomimetici, probiotici, fermentati, retinolo vegetale, enzimi e attivi bio-based ad alta efficacia. Il risultato? Formulazioni avanzate, altamente performanti, pensate per rispondere alle esigenze della pelle di donne e uomini. A me piace parlare di bellezza responsabile. Essere premiati per la sostenibilità per noi è un traguardo importante. Non si tratta di un’etichetta da esibire, ma del riconoscimento di un impegno quotidiano e costante di una visione etica e sostenibile". Nel dettaglio, Natura Italiana Group srl seleziona per tutti i suoi cosmetici ingredienti naturali di qualità da filiere tracciabili, limitando gli sprechi sia nella formulazione, sempre minimalista e sinergica, che nel packaging, usando materiali riciclabili o monomateriale. Tutta la produzione è ovviamente in Italia.

Massimo Montebove