’Natale Insieme’, festa a Montalcino. Si accendono le luci e i colori,. Musiche e artigianato in piazza

Un ricco calendario di eventi per celebrare il Natale, la tradizione, i sapori, l’arte e la musica, in un’atmosfera unica che solo Montalcino può regalare. Il Comune, con la collaborazione delle tante associazioni di Montalcino ha promosso e coordinato un programma. Il programma prende il via con il Concerto di Santa Cecilia sabato alle 18 al teatro degli Astrusi a cura della Filarmonica e della Corale G. Puccini. Domenica 1 dicembre alle 11,30 al Santuario della Madonna del Soccorso, messa di Santa Cecilia e passeggiata della Filarmonica per le vie del centro, in Piazza del Popolo alle 18,30 concerto di Sisters And Brothers Gospel Choir – Ensemble “Xmas Gospel” (a cura di Pro Loco Montalcino).

Nel fine settimana dell’Immacolata protagonista sarà l’artigianato, la musica e il teatro: venerdì 6 dicembre al Teatro degli Astrusi alle 21,15 lo spettacolo teatrale a cura di Teatrino dei Fondi dal titolo Cahiers D’écriture, due studi preparatori per ’A la Rechèrche du Temps Perdu’ di Marcel Proust, sabato 7 e domenica 8 dicembre ‘Mastri Nel Tempo’ mercato artigianale natalizio, sabato 7 dicembre nel centro storico alle 16 ‘The White Carols - Christmas Street Band’, alle 18,30 nella Concattedrale del Ss. Salvatore il concerto ’A Lume Di Candela’ a cura dell’Unità Pastorale di Montalcino, alle 21,15 al Teatro degli Astrusi lo spettacolo teatrale a cura di Teatrino dei Fondi ’Cahiers d’écriture’, due studi preparatori per ’A la Rechèrche du Temps Perdu’ di Marcel Proust; domenica 8 alle 9 al Santuario della Madonna del Soccorso si svolgerà lo Scoprimento Della Sacra Immagine e alle 11 messa, alle 10 messa all’Abbazia di Sant’Antino e alle 18 presso la Fortezza Trecentesca inaugurazione della mostra ‘Siena Invicta’, opere della pittrice Silvia Gasparini.

Si prosegue poi venerdì 13 dicembre alle 21 al Teatro degli Astrusi con la Compagnia Teatrale di San Desiderio nella commedia ‘La menzogna’, a cura della Contrada della Selva e del Quartiere Travaglio; sabato 14 dicembre alle 17 nella Chiesa di Sant’Agostino inaugurazione dei Presepi e conversazione d’arte di Ilaria Bichi Ruspoli sulla La Natività nell’arte, alle 21 al Teatro degli Astrusi ‘Cantautori, una storia italiana’ concerto di Beneficenza della Musicisti Nati Band’ a cura di Coesioni, Hope-Hope e Misericordia Montalcino; domenica 15 dicembre alle 17 al Teatro degli Astrusi spettacolo ‘Una ricetta di Natale’ a cura del Teatrino dei Fondi, alle 18:30 al Palazzo Comunale Storico inaugurazioni delle mostre: “Montalcino: Fotografi E Fotografie 2024” e “Il Nara: (la mia) Montalcino di legno’, eventi a cura di Pro Loco Montalcino.

Mercoledì 18 dicembre alle 15,30 nella Chiesa di Sant’Egidio Canti e incontro scuola/famiglia della scuola dell’infanzia di Montalcino, alle 21,15 al Teatro degli Astrusi serata cinematografica con il film ‘Il ragazzo e l’airone’ e giovedì 19 dicembre alle 21 al Teatro degli Astrusi Montalcinè d’inverno – Incontri al Cinema a cura di Pro Loco Montalcino.