Nasce ’Pianeta Costone’ Tante iniziative

Batesimo per il neonato ‘Pianeta Costone – progetto giovani’ presentato da Emanuele Montomoli, Don Massimiliano Gabbricci, Filippo Franceschini, Stefania Paciotti, David Fattorini. Il progetto punta a rivoluzionare il concetto di settore giovanile. A tal fine è nato il ‘Doposcuola del Costone’, un ambiente in cui i ragazzi potranno studiare prima o dopo gli allenamenti, da soli o con l’aiuto di docenti. Con ‘Costone Lab’ si punta alla crescita dei ragazzi tramite un laboratorio di sviluppo tecnico, sociale, psicologico e medico, e una struttura diagnostica in collaborazione con Vismederi. Un altro strumento sarà Costone Channel, che consentirà ai ragazzi di far parte di una redazione e di una scuola di giornalismo. Il progetto punta a far tornare il ricreatorio un luogo di aggregazione per i ‘costoniani’, grandi e piccini. Agli istruttori delle giovanili sarà dedicata una formazione continua, è dell’ultima ora la notizia della partecipazione di Filippo Franceschini, fresco dell’ingaggio come allenatore al Poggibonsi Basket.