Nasce il circolo di FdI, attacco al Comune sulla differenziata

Nasce il circolo di Fratelli d’Italia a Casole e subito interviene su un argomento spinoso. "La raccolta mista dei rifiuti a Casole d’Elsa viene smontata – afferma FdI –. Risalire dal 38,67% (2023 dati Ispra) ad almeno 70% entro fine 2026 richiede un cambiamento radicale, per cui il sindaco sceglie di passare al ‘porta a porta’ su tutto il territorio comunale. Come ha fatto, però, Casole a regredire progressivamente fino agli ultimi posti in provincia nella differenziata, quando cinque anni fa si attestava al 55%?". E ancora: "Secondo noi – continua FdI – manca l’adeguata azione politica di un sindaco distratto, che neanche esamina le peculiarità dei residenti e delle attività economiche nel territorio. Sono loro, infatti, i penalizzati che saranno costretti a cambiare, se non a stravolgere, le loro abitudini quotidiane". E’ una novità il fatto che dopo molto tempo un partito politico intervenga in una realtà fino a qualche anno fa sostanzialmente ‘dominata’ da liste civiche. "Ancora una volta – conclude da FdI di Casole – ci troviamo di fronte a una amministrazione silente e distaccata dalla popolazione, lenta nell’operare, che si accorge solo all’ultimo dei problemi che arrivano prepotentemente sulla testa dei cittadini".