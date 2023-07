Musicista lascia tutto e va in Africa Diventa volontario per i bambini

Lascerà temporaneamente il proprio lavoro – progettista meccanico nell’ufficio tecnico di una azienda di Poggibonsi – per potersi dedicare al sostegno volontario ai bambini in una delle aree più povere del pianeta. Paolo Ciaravella, conosciuto anche come leader e frontman del gruppo valdelsano Generazione di Sconvolti, tribute band di Vasco Rossi, partirà tra qualche mese per la Tanzania per svolgere una attività no profit al fianco dell’associazione "L’Africa Chiama", una onlus che da ventuno anni garantisce cibo, cure e istruzione a migliaia di piccoli del continente. Non è nuovo all’impegno in prima persona in rilevanti piani solidali di tipo internazionale. Aveva trascorso un periodo in Kenya nel 2015, Ciaravella (nella foto, in un momento della precedente esperienza). Adesso un ulteriore programma umanitario da parte di Paolo, cantante, maestro chitarrista per giovanissimi, musicista dall’elevata sensibilità che ha dato vita, in questa fase che precede il suo viaggio con destinazione la Tanzania, a una raccolta fondi in aiuto di una specifica iniziativa. "Il progetto – spiega – si chiama ‘Mense Scolastiche’, ha per sede Iringa, capoluogo dell’omonima regione della Tanzania, e prevede il supporto alimentare a oltre 4mila e 600 bambini in grave difficoltà che frequentano le scuole di vari centri dello stesso Paese dell’Africa orientale, ovvero Kitwiru, Mnazi Mmoja, Kibwebwa, Kilongayena, Igumbilo e Ulonge. I bambini ricevono un pasto completo solo due volte alla settimana. Le famiglie si impegnano affinché sia garantito il vitto negli altri giorni". La raccolta fondi ha avuto inizio online, sul portale Eppela (https:www.eppela.comprojects10489) e si concluderà con il concerto in beneficenza "Live for L’Africa Chiama", sabato 29 luglio alla Festa di Liberazione in corso a Poggibonsi, negli spazi di Montemorli: dalle 22 si esibiranno i componenti di Generazione di Sconvolti nel loro sconfinato repertorio che si basa sui principali pezzi di Vasco Rossi. Del resto è proprio il Blasco, in un celebre brano di trenta anni fa, a indicare la strada da percorrere: "Vivere o sopravvivere, senza perdersi d’animo mai e combattere e lottare contro tutto contro". Lo slogan della serata è "Ingresso libero e sei libero di donare": durante il concerto, gratuito, della tribute band Vasco Rossi, sarà allestito un piccolo stand informativo. Chiunque potrà aderire con un contributo.

Paolo Bartalini