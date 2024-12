Musica jazz e comicità con Stand Up MaM ad Abbadia Isola

Musica jazz e comicità con ‘Stand Up MaM. Ridere al Museo’, sabato 21 dicembre ad Abbadia Isola (Monteriggioni) negli spazi del BarMaM. In programma il duo Romina Capitani e Riccardo Galardini e il comico Sandro Canori (foto). Nel mezzo una pausa dedicata alla gastronomia. In seno alla rassegna "Incroci: i sabati di Abbadia Isola", in collaborazione tra assessorato alla cultura, Dario Ceccherini e Matteo Marsan.

Si parte alle 19 con ‘Swingin’ Xmas Romina Capitani e Riccardo Galardini Duo’, musica jazz articolata in riletture originali e ricercate di brani indimenticabili, tratti dal grande repertorio dedicato alle festività natalizie e dall’American Songbook, con omaggi ai classici temi portati al successo da Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Diana Krall, Frank Sinatra. Riccardo Galardini, affermato chitarrista con trent’anni di intensa carriera professionale alle spalle, vanta innumerevoli collaborazioni al fianco di moltissimi artisti italiani (Ivano Fossati, Michele Zarrillo, Irene Grandi tra gli altri) ma anche in ambito jazzistico e cinematografico dove suona in ben tredici film di Francesco Nuti.

Romina Capitani, vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti nazionali, al suo attivo tre album, è una delle più talentuose e interessanti nuove voci del panorama jazz toscano e nazionale. Ha svolto una intensa attività concertistica con organici a proprio nome esibendosi in Italia, Europa e Stati Uniti.

Alle 21 avrà inizio la vera e propria stand-up comedy con ‘Sandro!’ di e con Sandro Canori, spettacolo di peso dell’affermato stand up comedian che si racconta così: "Nasce prematuro a Roma e cresce acerbo nel profondo e produttivo nord est capitolino, fuori dal raccordo per non dare fastidio a nessuno. Le prime esperienze su un palco le fa grazie al rap vivendo la scena underground romana e calcando moltissimi palchi. Ma un giorno, dopo l’ennesima risata scaturita dall’affermazione ‘Sì ti giuro sono un rapper!’, decide di dedicarsi alla comicità, senza abbandonare però la musica diventando il primo Stand Rap Comedian della storia".

Per accedere alla serata è previsto alle 19,45 un buffet e drink al costo di 20€. Prenotazione obbligatoria: 0577304834 oppure a [email protected].

Fabrizio Calabrese