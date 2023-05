Musica e Dante Spettacolo a Palazzo Piccolomini

Oggi (ore 16,30) in Palazzo Piccolomini a Pienza la Società Esecutori Pie Disposizioni, con Opera Laboratori, organizza ’3x3 sogni’ Dante e musica’. Lo spettacolo ha per tema il sogno nell’opera di Dante Alighieri ed è l’adattamento italiano di ’Dante dreaming’, presentato con grande successo in Inghilterra, al festival ’Easter at King’s’. Il viaggio sarà in tre parti, ciascuna imperniata su tre brani musicali e tre recitazioni, giacché il numero nove, tre volte tre, è per Dante "uno miracolo", una portentosa trinità di Trinità. Dei brevi testi introduttivi, redatti da Lorenzo Bastida con la supervisione di Patrick Boyde, guidano lo spettatore nell’itinerario onirico. La prima parte, dedicata ai sogni di Dante nella ’Vita Nuova’, è incentrata sulla canzone ’Donna pietosa e di novella etate’, incorniciata dal primo e dall’ultimo sonetto del libello. La seconda parte, che ripercorre i tre sogni di Dante in Purgatorio, ne sottolinea in musica la diversa e complementare natura. La terza parte suggerisce la possibilità di leggere l’intera Divina Commedia come il resoconto poetico di un triplice sogno. La musica, composta da Stephane Crayton per due violini, uno barocco e uno moderno, detta i tempi del viaggio, crea e sfalda le atmosfere, invita interpreti e lettore a interagire con lo spazio e il pubblico.