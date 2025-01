"Museo tra le dita", raccolta fondi

Da tempo la Contrada della Civetta sta lavorando alla realizzazione del progetto che prende il nome di ’Museo tra le Dita’, "la cui missione – si legge sul profilo facebook del Castellare – è rendere accessibile e fruibile a un pubblico di persone affette da disabilità visiva gli ambienti del nostro Museo, per creare un luogo esperienziale nella visita museale. Il progetto nasce dunque dalla volontà della Contrada di trasmettere i propri valori e la propria storia a persone che non hanno la possibilità di apprendere tutto ciò con i propri occhi. Per rendere tutto ciò possibile, la Contrada ha avviato una campagna di raccolta fondi ad hoc per supportare il progetto. In una sera di novembre nasce così la pagina per le donazioni sul sito di GoFundMe, dove già molti hanno voluto lasciare il loro contributo dopo aver conosciuto la nostra missione. Il link per donare è il seguente: https://www.gofundme.com/f/museo-della-contrada-della-civetta

Il progetto "Museo tra le Dita" è sostenuto dalla Fondazione Monte dei paschi di Siena, dall’Asp Sant’Alessio - Margherita di Savoia di Roma, dalla Fondazione Mazzola di Milano, dall’Associazione Tutela dei Ciechi di Siena e dalla Compagnia Beato Pier Pettinaio di Siena.