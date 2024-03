Museo d’Inverno, "Controluce" di De Lorenzo

Il Museo d’Inverno inaugura la seconda mostra della stagione espositiva rivolgendo l’invito all’artista Daniela De Lorenzo che, per questa occasione, ha selezionato dalla collezione personale una decina di opere. Il titolo della mostra ’Controluce’ ha a che fare con il guardare in trasparenza, ma anche con lo scrutare per percepire le sagome fondamentali delle cose. Questo approccio allo sguardo richiama il criterio che ha avuto l’artista nella selezione delle opere per la mostra che è avvenuta non tanto pensando ai lavori in sé, ma in base principalmente agli artisti che li hanno realizzati, persone che si sono avvicendate nella vita di Daniela De Lorenzo e per le quali vi è un’affezione profonda, che va oltre la stima: figure molto vicine all’artista delle quali sono ben chiari i contorni. Insieme alle opere, la poesia di Carla Lonzi del 1958 "Il Carbonaio" viene scelta da Daniela De Lorenzo che in qualche modo se ne appropria per tenere insieme tutto il gruppo di lavori, come a dichiarare una visione in controluce tramite la poesia.Disegni, fotografie e sculture, opere di natura pittorica, restituiscono un percorso molto eterogeneo in quanto a stili e personalità coinvolte ma molto coerente come approccio culturale ed emotivo, volto a solidificare ancora di più queste relazioni di una vita.

L’inaugurazione sarà sabato 6 aprile alle ore 18. La mostra sarà poi visitabile dal 7 aprile fino al 9 giugno prossimo su appuntamento.