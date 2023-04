Museo del Cristallo Nuovo allestimento

La nuova vita del Museo del Cristallo di Colle sta per cominciare. Conclusi i lavori per l’ampliamento e la ristrutturazione dei locali, la revisione impiantistica, il nuovo ingresso e la nuova piazza, il Comune ha consegnato il cantiere per la realizzazione di un nuovo allestimento museale. "Il progetto di riqualificazione non prevedeva una revisione del percorso espositivo – spiega il vicesindaco Stefano Nardi – Abbiamo, quindi, ritenuto necessario completare l’opera aggiornando anche questo aspetto, per creare un’esperienza di visita al passo con i tempi, che valorizzi quello che di fatto è un museo unico del suo genere in Italia, molto apprezzato dai turisti e identitario per la città".

Il nuovo Museo del Cristallo non sarà solo esposizione di fascinose collezioni: il lavoro dei progettisti e del Comitato Tecnico Scientifico che li ha affiancati ha prodotto un allestimento che possa rappresentare al meglio il mondo del cristallo colligiano, creando anche il necessario collegamento con le realtà produttive che saranno, di fatto, la naturale estensione del percorso di visita del Museo.

"Il nuovo percorso museale – conclude Nardi – oltre a valorizzare al meglio la straordinaria collezione e ad illustrare la storia e la tecnica, metterà in scena come protagonisti tutti gli aspetti legati al territorio e al tessuto sociale, ai personaggi, al vissuto, alla cultura del lavoro, all’eredità umana che questo mondo ha creato e tramanda. Grazie anche alle parti esperienziali e multimediali che il Museo conterrà, auspichiamo che questi aspetti storici, culturale e sociali emergano forti, lasciando un segno nei visitatori e un’emozione nei cittadini".

