Museo Archeologico di Colle. Conto alla rovescia per l’apertura dopo i lavori di ristrutturazione

Hanno preso il via i lavori di adeguamento e riallestimento del Museo Archeologico Ranuccio Bianchi Bandinelli. Come affermato dal Comune di Colle, "entro l’anno i lavori saranno conclusi e saranno così riaperte le porte del Museo". Grazie all’impegno e alla volontà dell’amministrazione, il progetto è stato rilanciato e ampliato con l’apertura dei musei, l’investimento nell’acquisto della casa-torre di Arnolfo, lo stanziamento nell’ultimo bilancio di circa 250mila euro, e un importo complessivo dei lavori di 143mila euro. "Il cantiere per l’allestimento del Museo Archeologico conferma l’impegno dell’amministrazione per gli spazi culturali della comunità. Questo progetto – commenta Stefano Nardi, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici – ci consente da un lato di superare le difficoltà gestionali del museo e dall’altro di adeguare un altro spazio pubblico alle normative vigenti in materia di antincendio, migliorandone la fruibilità e la sicurezza per gli utenti".

"Il Museo Archeologico Ranuccio Bianchi Bandinelli – afferma Cristiano Bianchi, assessore alla Cultura e al turismo – è un fondamentale tassello nell’implementazione del sistema Colle Musei, che si aggiunge al Museo del Cristallo, al Museo San Pietro, al Parco Archeologico di Dometaia, all’UMoCA, (Under Museum of Contemporary Art), e che troverà il suo coronamento con il restauro e allestimento interno della casa-torre di Arnolfo, recentemente acquisita dal Comune. Il sistema museale crea un percorso di visita che parte dall’età antica per arrivare fino ai giorni nostri, e che attraversa fisicamente la città alta e la città bassa, dalla Porta Nova a Piazza Arnolfo, tenendo insieme il racconto della storia, dell’arte, del tessuto urbanistico-architettonico, dell’assetto socio-economico del territorio". "Finalmente – chiosa Giacomo Baldini, direttore dei Musei Civici di Colle – dopo alcuni anni di interruzione, sono ripartiti i lavori al Palazzo del Podestà, in vista della riapertura del Museo. Il progetto che abbiamo proposto con l’architetto Gabriele Pulselli tende a valorizzare tutto il palazzo, nel suo contesto urbanistico e architettonico. Non sarà possibile realizzare tutto in questa prima fase, ma abbiamo ritenuto importante riaprire, per restituire alla comunità un patrimonio che è parte integrante della sua storia".

Lodovico Andreucci